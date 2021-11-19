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توضيح مهم من «المرور» بشأن إمكانية تقسيط المخالفات المرورية

توضيح مهم من «المرور» بشأن إمكانية تقسيط المخالفات المرورية
المرور
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، وذلك رداً على عدد من الاستفسارات .

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن التعليمات تنص على “تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات، ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر”.

من جهة أخرى ، أوضحت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر “أبشر” من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار “خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية”، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

بعد ذلك اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

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