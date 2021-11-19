«الزكاة والجمارك» تعلن إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر الجاري، وذلك لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، أن ضوابط دخول المزاد تشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة من الميناء خلال 5 أيام، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.