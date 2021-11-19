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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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دولة عربية تعلن موعد انطلاق أول مفاعل نووي بها

دولة عربية تعلن موعد انطلاق أول مفاعل نووي بها
مفاعل نووى بمصر كهروذري
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تواصل – وكالات :

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في مصر أمجد الوكيل، أن أول مفاعل كهروذري سيتم إطلاقة في البلاد عام 2028.

وقال الوكيل عبر قناة “صدى البلد” إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مصر طورت البنية التحتية لاستقبال المحطة الكهرذرية، مشيراً إلى إطلاق موقع إلكتروني يتم عبره نشر كل ما يخص المشروع بشفافية كاملة.

وأضاف إن محطات المفاعل بالضبعة ستكون مزاراً سياحياً جاذباً، وأن محطة الضبعة ليست الوحيدة في مشروع البرنامج النووي المصرى، وإنما هناك تخطيط لإنشاء 4 محطات بالإضافة إلى مشروعات أخرى نووية صغيرة في أماكن مختلفة.

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