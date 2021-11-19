قرار جديد من «واشنطن» تجاه شركة طيران إيرانية

تواصل – وكالات :

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تمديد العقوبات ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية “ماهان للطيران”، وعدد من الشركات في مختلف الدول تعاونت معها سابقاً.

ووفقاً لوكالة “روسيا اليوم”، فقد جاء في الوثائق الرسمية لمكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي تم نشرها اليوم الجمعة، أنه سيتم تمديد العقوبات المفروضة على 12 كياناً لمدة 180 يوما.

وتقضي العقوبات بحظر بيع أي معدات أمريكية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لتلك الشركات.

وبين الكيانات التي طالتها العقوبات شركات مسجلة في بريطانيا والأردن والعراق والإمارات وسوريا وتركيا وفرنسا.