«التحالف»: فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين باليستيين من جنوب صنعاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية فشلت في إطلاق صاروخين باليستيين من جنوب صنعاء، وسقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما.

وأوضح التحالف أن عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذه (28) عملية استهداف للمليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ومقتل 105 عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء،

وأضاف أنه تم تدمير (19) آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، فضلا عن تنفيذ (7) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.