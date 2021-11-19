هل يجوز ترك زيارة الأقارب لأنهم «يدخنون الشيشة»؟.. «الخضير» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم ترك زيارة الأقارب لتدخينهم الشيشة.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيه: “أعلم أن زيارة الأقارب فيها أجر من الله، ولكن حينما أذهب لزيارة بعض أقاربي أجد أن لديهم أنواعًا من المعاصي، من استعمال الشيشة والدخان، ومن السخرية وكثرة المجادلة لمن ينصحهم، فتركت زيارتهم لذلك، فهل فعلي هذا صحيح؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله: “الزيارة الواجبة إذا كان ثَمَّ منكر لا تجب؛ لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، إلا إذا ذهب لهذه الزيارة من أجل الإنكار والتغيير، وكونه أنكر وحاول التغيير فلم يتغير شيء عليه أن يصبر ويحتسب ويذهب إليهم بهذه النية ويحاول التغيير بالرفق واللِّين علَّ الله أن يهديهم على يديه”.

وتابع الشيخ الخضير: “فإذا أيس منهم بالكلية فإذا هجرهم له ذلك؛ لأن الهجر نوع من العلاج، والصلة في مواضعها والاحتياج إليها نوع”.