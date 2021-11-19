شائعة بشأن وزير في دولة عربية تثير الجدل.. وتحرك عاجل من الوزارة

تواصل – وكالات:

أثارت شائعة وفاة وزير التعليم المصري طارق شوقي في حادث سير، الجدل في مصر بعدما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

ونفى محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم في مصر، نبأ وفاة وزير التعليم إثر حادث سير، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وأن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، مطالبا بتحري الدقة حول تلك الأخبار، والتأكد من مصادرها حتى لا يتم إشاعة أخبار كاذبة.

وقال مصدر مطلع بالوزارة: إن هذه الشائعة هدفها الإساءة للوزير، وأنه سيتم مقاضاة كل من نشر أو ساهم في ترويج شائعة وفاة الوزير.