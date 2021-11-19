الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خبراء يحذرون من عادة ضارة تزيد من خطورة الإصابة بسرطان البنكرياس

خبراء يحذرون من عادة ضارة تزيد من خطورة الإصابة بسرطان البنكرياس
0

تواصل – وكالات :

حذرت جمعية السرطان الأمريكية، من التدخين، مشيرة إلى أنه أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.

وأشار تقرير، بحسب “روسيا اليوم”، إلى أن حوالي 25% من سرطانات البنكرياس يُعتقد أنها ناجمة عن تدخين السجائر، على الرغم من أن “خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يبدأ في الانخفاض بمجرد توقف الشخص عن التدخين”.

وأوضح أن هناك أيضاً عدد من عوامل الخطر الأخرى، على الرغم من أن المنظمة تشير إلى أنه “لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان البنكرياس”.

فيما أوصت الجمعية، باتباع نمط الأكل الصحي الذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهذا يحد أو يتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.

مواد ذات صلة

فاكهة لذيذة تحارب سرطان البنكرياس.. تعرَّف عليها

فاكهة لذيذة تحارب سرطان البنكرياس.. تعرَّف عليها

العقاقير المخفضة للضغط تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس للمرأة

العقاقير المخفضة للضغط تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس للمرأة

باحثون: فيروس إنفلونزا معدّل وراثياً لمحاربة سرطان البنكرياس

باحثون: فيروس إنفلونزا معدّل وراثياً لمحاربة سرطان البنكرياس

ابتكار عقار جديد لمكافحة سرطان البنكرياس

ابتكار عقار جديد لمكافحة سرطان البنكرياس

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة