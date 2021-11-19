خبراء يحذرون من عادة ضارة تزيد من خطورة الإصابة بسرطان البنكرياس

تواصل – وكالات :

حذرت جمعية السرطان الأمريكية، من التدخين، مشيرة إلى أنه أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.

وأشار تقرير، بحسب “روسيا اليوم”، إلى أن حوالي 25% من سرطانات البنكرياس يُعتقد أنها ناجمة عن تدخين السجائر، على الرغم من أن “خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يبدأ في الانخفاض بمجرد توقف الشخص عن التدخين”.

وأوضح أن هناك أيضاً عدد من عوامل الخطر الأخرى، على الرغم من أن المنظمة تشير إلى أنه “لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان البنكرياس”.

فيما أوصت الجمعية، باتباع نمط الأكل الصحي الذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهذا يحد أو يتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.