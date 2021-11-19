ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط داخل حي سكني بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها بتويتر، اليوم الجمعة، أنه تمت إحالة المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقهما.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد رصد مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويوثق قيام قائدي المركبتين بممارسة التفحيط في جدة.