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جريمة مروعة في اليمن.. حبس زوجته دون طعام وشراب حتى الموت

جريمة مروعة في اليمن.. حبس زوجته دون طعام وشراب حتى الموت
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تواصل – فريق التحرير:

ارتكب يمني جريمة بشعة بحق زوجته، حيث حبسها دون طعام أو ماء حتى ماتت من الجوع والعطش.

وفي التفاصيل، بحسب “العربية نت”، فقد تعرضت امرأة يمنية للتعذيب من قبل زوجها بعدما حبسها دون طعام أو ماء، بمحافظة تعز اليمنية.

وكانت المرأة تستنجد بالجيران والناس المحيطين من دون فزعة أو مغيث، حيث كانت ترجوهم إطلاق سراحها من قيود زوجها، الذي كان يعذبها بعد أن احتجزها في إحدى غرف المنزل، ليحرمها الأكل والشرب، وعندما كانت تستغيث به وتستحلفه أن يمنحها قطعة خبز أو ماء، كان يضربها ويستمر في تعذيبها.

وحاول الأهالي والجيران، إنقاذها بعد فترة من التعذيب بنقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة نتيجة ما تعرضت له.

وكشفت مصادر، أن الزوج يصنّف بأنه بلطجي وصاحب سوابق، وهو السبب الذي تعذر على جيرانه الوقوف في مواجهته تجنباً للاحتكاك معه أو نشوب أي مشكلة قد تتطور إلى عراك باليد أو إهدار دم.

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