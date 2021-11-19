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وزير الصحة يقبل رأس موظف يعمل بالوزارة منذ 60 عاماً.. تعرّف على قصته (فيديو)

وزير الصحة يقبل رأس موظف يعمل بالوزارة منذ 60 عاماً.. تعرّف على قصته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في لفتة تقديرية رائعة، قام وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بتقبيل رأس موظف يعمل بالوزارة “مراسلاً” منذ 60 عاماً، وذلك خلال حفل تكريمه ومنحه لقب “المراسل الذهبي”.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو بثته الوزارة عبر موقعها على “تويتر”، استعرض مسيرة عمل المراسل “علي اليامي”، وذلك بمعاصرته 22 وزيراً لـ”الصحة” على مدار 5 عقود.

وطالب الوزير من اليامي أثناء تكريمه أن لا يبخل عليه بالنصيحة والمشورة لما لديه من خبرات متراكمة عبر تاريخ الوزارة.

وأوضح اليامي أنه عمل مراسلا في مكتب الوزير في مقتبل عمره أول سبعينات القرن الماضي في عهد الأمير عبد الله الفيصل أول وزير صحة، مؤكدا أنه رفض النقل من الوزارة لأي مكان آخر، مشيراً إلى أن سنوات خدمته الآن تقارب الستين عاماً.

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