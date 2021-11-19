طريقة تسجيل الزائرين للمملكة في تطبيق «توكلنا»

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كشف تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة، عن كيفية تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق.

وأوضح “توكلنا”، أنه بعد تحميل التطبيق يجب الضغط على تسجيل جديد، واختيار زائر أو خليجي.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات التعريفية المطلوبة، والإقرار على الشروط، ثم سيتلقى المستخدم رمز التعريف على الجوال.

وأشار إلى أنه بعد إدخال رمز التعريف في التطبيق يجب إنشاء كلمة المرور، ومن ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق.