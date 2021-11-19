بريطانيا تعلن نيتها شحن كمية أموال ضخمة في طائرة إلى إيران.. ما القصة؟

تواصل- وكالات:

ربما نشاهد خلال الأيام القادمة، طائرة بريطانية مشحونة بملايين الدولارات في طريقها إلى إيران لتسليمها إلى الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في جلسة نقاش مساء أمس الأول.

وقال “جونسون” إنه يدرس تسليم أموال مباشرة إلى إيران على متن طائرة لتسوية ديون بريطانية قديمة، إذا كان ذلك يعني أن طهران ستطلق سراح البريطانية الإيرانية المحتجزة زاغري راتكليف، منذ 2016، وهي مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز.

وحذر جونسون أيضاً من وجود تعقيدات مرتبطة بقضيتها، وقال إنها مرتبطة بقضايا لأشخاص آخرين مزدوجي الجنسية ومحتجزين في إيران، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ.

قصة الديوان

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية يربط النظام الإيراني دفع الدين الذي يعود إلى إلغاء صفقة دبابات تشفتن بعد ثورة 1979، باحتجاز زاغري راتكليف ومواطنين بريطانيين إيرانيين مزدوجي الجنسية.

وتعلل بريطانيا عدم سداد تلك الديون بالعقوبات الدولية على طهران.

وقد سئل جونسون لدى مثوله أمام مجلس العموم، عما إذا كانت هناك أي عقبة أمام لندن لسداد اليوم، وإذا ما سيحذو حذو الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي وافق على تحويل 400 مليون دولار نقدا إلى إيران عام 2016، في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ اتفاق نووي دولي وإطلاق سراح العديد من السجناء الأميركيين.

وأجاب جونسون أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم: “من المؤكد أنه أمر يستحق الدراسة، ولكن كما تعلم، هناك تعقيدات مرتبطة”.