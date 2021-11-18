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حالة واحدة.. «الفقيه» يكشف سبب «انكسار القلب» ثم الوفاة

حالة واحدة.. «الفقيه» يكشف سبب «انكسار القلب» ثم الوفاة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد الفقيه جراح القلب الشهير، أن “انكسار القلب” حالة نادرة لكنه يحدث عند تعرض الشخص لصدمة مفاجأة شديدة تؤدي إلى تضرر عضلة القلب وتضعف ولا تستطيع ان تؤدي وظيفتها فتحدث الوفاة.

وأضاف “الفقيه” في حوار له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه ثبت بالدراسات أن ما يسمي بالضغط النفسي له خطر على القلب، وقد تم الاستنتاج من الدراسات المجتمعية على آلاف من البشر.

وتابع :” ثبت الآن علميا أن الضغط النفسي يؤدي إلى استثارة الهرومانات التي تسبب تقلص في الشريان، التقلص يؤدي إلى مرض لجدار الشريان”، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي لمدة طويلة وعدم التحكم فيه يصيب القلب بأزمات خطيرة.

وأوضح أن الضرر الآخر، أنه “قد يحصل تقلص شديد في شريان هو أصلا متضايق فيسده”، موضحًا أن ارتفاع ضغط الدم يكون أكثر مع الذين يعانون من ضغط نفسي.

واستطرد جراح القلب :” الضغط النفسي المزمن يعتبر عامل من عوامل تصلب الشريان اللى يؤدي إلى تجلطات”.

 

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