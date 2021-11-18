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هزّت العراق.. 27 ألف شهادة مزورة  حصل عليها طلاب جامعيون من لبنان

هزّت العراق.. 27 ألف شهادة مزورة  حصل عليها طلاب جامعيون من لبنان
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة أثارت ضجة واسعة بالعراق، بسبب ما تم تداوله حول حصول عشرات الآلاف من الطلاب على شهادات مزورة معظمها من لبنان.

وكانت تغريدات وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماع، قد أثارت لغطا كبيرا داخل العديد من الأوساط الأكاديمية، عقب تداول معلومات أفادت بوجود تزوير آلاف الشهادات الممنوحة من جامعات لبنانية لطلبة عراقيين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن الشهادات المزورة، منحت  لـ 27 ألف طالب عراقي من ضمنهم مسؤولون بالدولة.

وأضافت أنهم حصلوا على الشهادات العليا من دول أجنبية أبرزها لبنان,

وزارة التعليم العراقية، على إثر الواقعة علّقت التعامل مع ثلاث جامعات لبنانية هي ( الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم).

وأوضحت التعليم أن التعليق جاء لنسبة الطلبة المرتفعة الذين استقبلتهم تلك الجامعات.

فيما علقت أيضا التعليم اللبنانية من جانبها ، حيث أوضحت أن تزوير الشهادات هو جرم جنائي سيلاحق جزائيا.

ونوهت أن العقوبات التي تتضمن غرامات مالية في وقت تصل فيه الإجراءات أحيانا لحد إغلاق الجامعات المتواطئة وعدم الاعتراف بها.

 

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