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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«توكلنا»: التطبيق متاح ومعتمد الآن في دولة خليجية

«توكلنا»: التطبيق متاح ومعتمد الآن في دولة خليجية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا، مساء أمس الخميس، أنه أصبح معتمدا ومتاحا في البحرين وذلك لتقديم الخدمات اللازمة لمواطني المملكة في مملكة البحرين.

يذكر أن المملكة والبحرين وقعتا أمس الخميس في الرياض، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي، وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا.

 

 

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