مكة المكرمة.. اعتداء جماعي على 4 ممارسين في مركز صحي بينهم موظفة

تواصل- فريق التحرير:

دخل مراهق ومجموعة من أصدقائه في مشاداة كلامية مع موظفة استقبال في مركز صحي كدي والهجرة بمكة المكرمة، الأمر الذي تطور إلى اعتداء بالأيدي عليها وعلى 3 ممارسين صحيين حاولوا التدخل للدفاع عنها.

وفي تصريحات للمتحدث باسم التجمع الصحي حاتم المسعودي، كشف تفاصل الواقعة، مشيرًا إلى أن المعتدي (مراهق) يحمل هوية ليست له، وبعد الطلب منه بضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي قام بالتلفظ على موظفة الاستقبال والتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه.

وأضاف- حسب عكاظ- أنه وبعد محاولة تدخل عدد من الممارسين لتهدئه الوضع تعرضوا للاعتداء وهم (موظفة الاستقبال، فني الأشعة، فني الصيدلية، فني التمريض)، وتعرضهم لإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم.

وأوضح أنه تم طلب استدعاء الجهات الأمنية التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا حرص التجمع على سلامة المركز ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة.