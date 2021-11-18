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إدانات وفرض عقوبات.. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفين محتجزين في صنعاء

إدانات وفرض عقوبات.. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفين محتجزين في صنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

قالت السفارة الأمريكية في اليمن إن أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وطالب مجلس الأمن، مساء أمس الخميس، الحوثيين إلى الإفراج فورا عن المحتجزين في مبنى السفارة الأميركية بصنعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على القيادي العسكري الحوثي صالح الشاعر.

وقال الخزانة الأمريكية، إن القيادي الحوثي مسؤول عن مصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

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