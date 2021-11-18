حيّر الأطباء.. اكتشاف جسم غريب في كبد سورية وبعد استخراجه كانت الصدمة

تواصل- وكالات:

في واقعة أغرب من الخيال، تمكن فريق طبي في مستشفى عسكري بسوريا من استخراج جسم أجنبي من كبد امرأة كانت تعاني ارتفاع في درجة الحرارة وعدد من الأعراض.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه بعد إجراء صور طبقي محوري تبين وجود جسم أجنبي غريب، حيث تم رصد “منطقة كبدية ناقصة الكثافة في القطعة السادسة غير واضحة الحدود دون تجمع سائل صريح مع وجود جسم زائد الكثافة شريطي الشكل”.

وقرر الفريق الطبي في مستشفى تشرين العسكري في سوريا إجراء عمل جراحي للمريضة بعد تحديد المكان عن طريق استشارة طبيب الأشعة وفحص الإيكو السطحي، حيث أجرى الفريق “شقا على سطح الكبد الأمامي على طول القطعة السادسة والسابعة و بالتسليخ ووجد الجسم الأجنبي (نكاشة أسنان) مع نسيج ندبي حولها” وتم استخراجه بنجاح.

ونوه الفريق الطبي إلى أنه تم استخراج الجسم الأجنبي بالإضافة إلى أخذ خزعات من النسيج الندبي.

كما تم التأكد من الإرقاء وأخذ بضع قطب إرقائية على سطح الكبد وتم تخريج المريضة بعد يومين بحالة جيدة ومستقرة.

وأشار الأطباء، بحسب البيان، إلى أن المريضة لا تذكر تعرضها لأي “قصة” أو حادث أو أي رض أو سقوط أو دخول أو ابتلاع جسم أجنبي”، الأمر الذي اثار جدلا بين المتابعين والأطباء في سوريا حول طريقة وصول هذا الجسم إلى داخل الكبد.

و توقع البعض (في التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي) أنه “ربما نسي خلال عمل جراحي سابق” .