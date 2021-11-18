الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة بدءاً من الغد.. والدفاع المدني يحذر الجميع

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة بدءاً من الغد.. والدفاع المدني يحذر الجميع
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأضاف الدفاع المدني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن تقرير المركز الوطني للأرصاد يبين أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق ( عسير ، جازان ، الباحة ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق ( المدينة المنورة ، تبوك ) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأوضح أنه لا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة ( جدة ، ورابغ ) ، كما يتوقع أيضا من يوم السبت إلى الإثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، حائل ، الجوف ) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بنفس الفترة على أجزاء من مناطق ( الرياض ، والقصيم ) .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .

 

 

 

مواد ذات صلة

إنقاذ امرأة تعرضت لاختناق في حريق بجدة (صور)

إنقاذ امرأة تعرضت لاختناق في حريق بجدة (صور)

«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

«الأرصاد» تكشف كمية الأمطار على جدة في 3 ساعات.. ومقاطع توثق الحالة المطرية

«الأرصاد» تكشف كمية الأمطار على جدة في 3 ساعات.. ومقاطع توثق الحالة المطرية

بالفيديو.. إنقاذ أطفال علقت مركبتهم في تجمع لمياه الأمطار بجدة

بالفيديو.. إنقاذ أطفال علقت مركبتهم في تجمع لمياه الأمطار بجدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>