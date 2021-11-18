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بعد استنزاف بشري لعناصرها بمأرب.. مليشيا الحوثي تقوم باختطاف جماعي للأطفال في صنعاء

بعد استنزاف بشري لعناصرها بمأرب.. مليشيا الحوثي تقوم باختطاف جماعي للأطفال في صنعاء
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تواصل- فريق التحرير

بعد أن تلقت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن ضربات موجعة، كبدتها استنزاف غير مسبوق في صفوف عناصرها على جبهات القتال بمحافظة مأرب، أقدمت المليشيا على خطف الأطفال في صنعاء للزج بهم في عمليات القتال.

ونقلت مصادر محلية متعددة في العاصمة المختطفة صنعاء، أن مليشيا الحوثي اختطفت طلابا من مستويات دراسة متعددة، وزجت بهم في معسكرات تدريب، لتعويض خسائرها في جبهات مأرب.

وأضافت المصادر أن المليشيا، تقوم بتجنيد الطلاب وحشدهم إلى الجبهات ومعسكرات التدريب في ضواحي صنعاء ومحافظات أخرى وتستخدم وسائل الترغيب والترهيب.

وأوضحت أنه في حي “وادي أحمد” في مديرية بني الحارث، اختطفت المليشيا 60 طفلا من مدرسة واحدة، منوهة أن أعمار الطلاب لا تتجاوز 14 عاما.

وأضافت أنه تم نقل الطلاب الـ 60 إلى معسكر تدريب في محافظة الحديدة، وذلك تمهيدا للزج بهم في جبهات المحافظة.

 

 

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