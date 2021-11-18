قرود شرسة تهاجم طفلاً بالمخواة.. ووالد الطفل يروي التفاصيل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن نايف الزهراني والد الطفل الذي تعرض للهجوم من القرود بمحافظة المخوات تفاصيل الحادث.

وقال الزهراني، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خلجية”: “يوم الإثنين قبل صلاة العصر، طلعت ابنتي عمرها 10 سنوات، والطفل عمره 3 سنوات، خرجا لرمي النفيات في الحاوية خارج المنزل، وأثناء عودتهما هاجمتهما القرود، وتعرض الطفل لخرج عميق في الفخد، والحمد لله على كل حال.

وأضاف “أنا أرى القرود صباح ومساء في الحي، وتعتدي على سياراتنا ومزارعنا، مضيفا أن هذا ليس الهجوم الأول بل تهاجم الأهالي أكثر من مرة.

وتابع المواطن الزهراني أنه تواصل مع أكثر من جهة عن طريق تويتر ومنصة بلدي وموقع الحياة الفطرية ولم يحصل على أي استجابة حتى الآن.