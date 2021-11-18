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«الأرصاد» تنشر خريطة مسار الحالة المطرية على المملكة.. من الجمعة إلى الإثنين

«الأرصاد» تنشر خريطة مسار الحالة المطرية على المملكة.. من الجمعة إلى الإثنين
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد، مسار الحالة المطرية كما يظهرها النموذج العددي من الجمعة إلى الإثنين بمشيئة الله.

وتظهر الخريطة، التي نشرها المركز، عبر حسابه في “تويتر”، مسار الحالة المطرية، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية للمملكة.

وبالأمس توقع المركز الوطني للأرصاد، بداية الحالة الجوية الممطرة الثانية من الجمعة إلى الأحد على عدة مناطق تشمل كل من “مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من سواحلها”.

وتوقع المركز أيضا، هطول أمطار من السبت إلى الإثنين مناطق “الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة  والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار من الجمعة إلى الإثنين على مناطق جازان وعسير والباحة، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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