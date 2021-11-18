بسعر خيالي.. أغلى سيارة على وجه الأرض تُباع في الرياض (فيديو)

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نشر خبير السيارات فيصل المعيوف، فيديو جديد عبر حسابه على “سناب شات”، كشف فيه عن عددًا من أغلى السيارات في العالم تتواجد في الرياض، ومن بينها أغلى سيارة على وجه الأرض.

وقال “المعيوف”، إن أغلى سيارة على وجه الأرض في الرياض وهي من نوع “ferrari 25 gto”، والتي يبلغ سعرها 300 مليون ريال.

كما عرض عددًا من السيارات الأخرى، ومنها “mclaren f1 gtr” والتي يبلغ سعرها 120 مليون ريال، بالإضافة إلى تواجد أسرع سيارة في العالم وهي واحدة من 11 قطعة فقط.

وأثار الفيديو دهشة متابعيه بسبب سعر السيارة، بينما رأى البعض أن السعر مبالغ فيه.