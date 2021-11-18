«النيابة العامة» توجه رسالة لمخالفي نظام مكافحة التستر

تواصل – فريق التحرير:

دعت النيابة العامة، اليوم الخميس، مخالفي نظام مكافحة التستر بالمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وقبل القبض عليه.

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن”.