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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«النيابة العامة» توجه رسالة لمخالفي نظام مكافحة التستر

«النيابة العامة» توجه رسالة لمخالفي نظام مكافحة التستر
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تواصل – فريق التحرير:

دعت النيابة العامة، اليوم الخميس، مخالفي نظام مكافحة التستر بالمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وقبل القبض عليه.

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن”.

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