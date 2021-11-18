الثقافة تعلن تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج الابتعاث الثقافي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، تفاصيل، الدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن مسيرةٌ مستمرة نحو تأهيل المواهب الوطنية في التخصصات الثقافية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالباً وطالبة ، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهم بالبعثة.

وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% ونسبة الطالبات 55%، فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و1% لدرجة الدكتوراه.

وأضافت أن تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة تنوعت بين فنون الطهي، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات، والتصميم .