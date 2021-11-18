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بعد جدل عقوبة الحذف من «واتس آب».. تحرك عاجل من «العدل» تجاه المحامين

بعد جدل عقوبة الحذف من «واتس آب».. تحرك عاجل من «العدل» تجاه المحامين
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تواصل- فريق التحرير:

بعد حالة الجدل التي تسبب فيها محامٍ بزعم وجود عقوبة في النظام لمن يحذف أحدًا من قروبات “واتس آب”، تصل إلى الحبس سنة سجن وغرامة 500 ألف ريال، ما أثار موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نقلت صحيفة عكاظ، عن مصادر أن وزارة العدل تدرس وضع ضوابط تنظم الظهور الإعلامي للمحامين، عقب الظهور المثير للجدل من قبل بعضهم، الذين أدلوا بتصريحات غير منطقية ومثيرة للجدل بغرض تحقيق الكسب الإعلامي والشهرة.

ونقلت المصادر أن أعضاء بهيئة المحامين أبدوا استياءهم من بعض التصريحات التي تناقلتها منصات التواصل.

وألمحت المصادر- حسب الصحيفة- إلى أن العمل جار لتقنين وضبط الظهور الاعلامي، واقترح محامون وعدليون فرض عقوبات تأديبية على المخالفين قد تصل الى تعليق او شطب رخصة المحاماة.

وتابع : العجيب من المحامين حديثي التخرج تجريمهم بعض الأفعال، التي لم ينص عليها أي نظام، وهنا يقوم بدور المشرع بوضع العقوبات والتجريم، ما بؤذي عامة الناس الذين لا يفقهون بالانظمة والقانون بدل توعيتهم.

وكان المستشار القانوني أحمد عجب، زعم عن وجود عقوبة لحذف عضو من قروب “واتساب” إذا تقدم بشكوى للجهة المختصة، والتي تنص على السجن سنة، وبغرامة 500 ألف ريال إذا أثبت تضرره منه.

وقال إن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في (واتس اب)؛ غالبًا ما يكون ضررًا معنويًا وأدبيًا يقلل من قدره ويحط من مكانته، بخلاف كونه نوعًا من الازدراء لشخصه، حسب زعمه.

وأثارت هذه التصريحات موجة جدل، وخرج العديد من المحامين مكذبين “عجب”، ومؤكدين أن ما يقوله لا يمت لأي فقرة في النظام ولا توجد عقوبة لذلك.

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