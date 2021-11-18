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فيديو صادم.. الشرطة البريطانية تسحل رجلًا قعيدًا على كرسي متحرك

فيديو صادم.. الشرطة البريطانية تسحل رجلًا قعيدًا على كرسي متحرك
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تواصل- فريق التحرير:

نشر الأمير سطام بن خالد ، مقطع فيديو صادم، وجه خلاله رسالة إلى النواب البريطانيين الذين اعترفوا بتلقي تمويلات للهجوم على المملكة.

الفيديو تضمن مشاهد قاسية لقيام قوات من الشرطة البريطانية، بسحل رجل قعيد على كرسي متحرك والاعتداء عليه وعلى آخرين.

وقال الأمير تعليقًا على الفيديو :” بالأمس كشف عن تلقي نائبين من بريطانيا أموالا مقابل مشاركتها لندوة تستهدف المملكة لكن لن نجد لهم صوتا أمام هذه الأحداث من التعدي بالضرب على شخص على كرسي متحرك والسبب بسيط لأنهم لم يجدوا من يدفع لهم وأن حقوق الإنسان هي مجرد كذبة تستخدم من أجل مصالحهم أو مواقف معادية للمملكة”.

وأول أمس كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، عن فضيحة جديدة داخل البرلمان البريطاني، تمثلت في اعتراف النائبة ليلى موران، بتلقيها مبلغ 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة المملكة في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة، أن العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة هي Bindmans LLP لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة .

كذلك، كشفت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا،وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

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