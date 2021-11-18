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قريبا.. رفع الأذان في مدينة كولونيا الألمانية

قريبا.. رفع الأذان في مدينة كولونيا الألمانية
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تواصل – وكالات:

من المنتظر أن ينطلق الآذان من مآذن المساجد بمدينة كولونيا الألمانية، وذلك بعد إطلاق مشروع يسمح للجمعيات الإسلامية في مدينة كولونيا الألمانية بتقديم طلبات لرفع آذان صلاة الجمعة.

وأكد المسؤولون عن المسجد المركزي في كولونيا بأنهم بصدد التواصل مع مجلس المدينة لرفع آذان صلاة الجمعة مستقبلا.

في سياق متصل، أعلن اتحاد “ديتيب” الإسلامي التركي بألمانيا عزمه تقديم طلب للحصول على  تصريح برفع الآذان بالمسجد المركزي بكولونيا.

ونقلت صحف محلية عن مدير الاتحاد الذي يضم تحت مظلته عددا كبيرا من المساجد في ألمانيا، مراد زاهي رسلان، قوله :”  إن الاتحاد تواصل مع المسؤولين بالمدينة للحصول على استمارات التقدم بالطلب”.

وأضاف أنه يتم حاليا إعداد الطلبات، ونعتزم تسليمها خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن سلطات مدينة كولونيا كانت أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي إطلاق مشروع يسمح للجمعيات الإسلامية المسؤولة عن إدارة مساجد في ألمانيا بتقديم طلبات لرفع آذان صلاة الجمعة مستقبلا.

ووفقا للمعلومات المتداولة، سيتم السماح بأن يستغرق رفع الآذان خمس دقائق على أقصى تقدير عبر مكبرات الصوت، على ألا يتجاوز مستوى صوت معين.

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