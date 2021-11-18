فيديو مأساوي يهز لبنان..خمسيني يحاول حرق نفسه بسبب قرار الحكومة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في لبنان، مقطع فيديو مأساوي، لأحد أولياء الأمور في مدرسة حاصبيا الرسمية للبنات جنوب شرقي لبنان، يضرم النار في جسده، احتجاجًا على قرار وزير التربية إقفال صف ابنته تعسفًيا.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو، والذي يبدو في العقد الخامس من العمر، وهو يحمل عبوة تحتوي على المحروقات، فيما عمد عدد من الأشخاص إلى أخذها من يده بالقوة.

وأفادت التعليقات المرفقة بالفيديو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو مديرة المدرسة.

ونقلت صفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل عن الوالد الغاضب ما حملته صرخته من حيث دعوة وزير التربية إلى العودة عن قراره، وترك الحرية للطلاب باختيار مدرستهم ومعلميهم وعدم زجّ التربية في صراعات السياسة والتحكم بمصير الطلاب.