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تسجيلات وصور.. وزير الداخلية اللبناني يخرج عن صمته بشأن الحرائق

تسجيلات وصور.. وزير الداخلية اللبناني يخرج عن صمته بشأن الحرائق
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تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة، حول الحرائق التي اجتاحت العديد من المناطق في لبنان في الأيام الأخيرة، خرج وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن صمته مؤكدا أن الحرائق مفتعلة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الداخلية بسام مولوي، أكد أن  الحرائق التي حصلت في الآونة الأخيرة في غالبيتها مفتعلة.

وأضافت أن مولوي تحدث عن معلومات وتسجيلات وصور تتابعها الأجهزة الأمنية المختصة.

ونقلت أيضا أن وزير الداخلية أعلن أن الحكومة سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون لزيادة العقوبات على مفتعلي الحرائق.

وشدد مولوي بأنه سيقوم بما يلزم لتطبيق القانون كي ينال المتطوعون حقوقهم بالتثبيت ضمن مباراة محصورة، لأن البعض منهم قد أمضى حتى الآن نحو عشر سنوات في الدفاع المدني.

 

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