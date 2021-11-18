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بالأرقام.. تعرف على خطة المملكة للوقاية من التهاب «الكبد الوبائي ج»

بالأرقام.. تعرف على خطة المملكة للوقاية من التهاب «الكبد الوبائي ج»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن اكتشاف الكبد الوبائي “ج” في وقت متأخر، قد يؤدي لمضاعفات خطيرة، كما أكدت على أهمية المبادرة بالفحص للحفاظ على الصحة.

وبالأمس أوضحت وزارة الصحة أن مرض فيروس الكبد الوبائي “ج” لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب، أو عن طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب.

كيف ينتقل التهاب الكبد الوبائي “ج”

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنفيروس الكبد “ج”ينتقل عن طريق التعرض لـدم مصاب بالمرض، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق الحقن غير الآمن، وقد ينتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.

وبينت الوزارة أن الفيروس نادراً ما ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب.

خطة الوقاية من التهاب الكبد الوبائي “ج”

كما نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطة الوقاية من التهاب الكبد الوبائي “ج” في المملكة على النحو التالي:

– 8000000 حالة فحص في 3 سنوات

– 13000 مريض عولج

– 1200 مركز فحص مسحي

– 225 عيادة حول المملكة

– 265 طبيبا مختصا

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