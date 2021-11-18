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بعد الغضب الشعبي وقطع الطرق.. «ميقاتي» يسارع بقرارات عاجلة خوفًا من الإطاحة

بعد الغضب الشعبي وقطع الطرق.. «ميقاتي» يسارع بقرارات عاجلة خوفًا من الإطاحة
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تواصل- فريق التحرير:

قرر رئيس الوزراء اللبناني التحرك سريعًا بعد ظهور وتيرة الغضب الشعبي عقب قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم الجزئي عن أدوية الأمراض المزمنة وما تبعها من مظاهرات وقطع طرق من المواطنين، تعبيرًا عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل الحكومة في معالجتها.

وخرج “ميقاتي” في كلمة تليفزيونية، معلنًا عن قرارات عاجلة، في محاولة لاحتواء الغضب قبل الإطاحة بحكومته، وذلك في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام.

وأكد “ميقاتي” في كلمته، على استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة.

كما أقر منحة اجتماعية، قال إنها ستشمل كل العاملين في القطاع العام.

وأوضح “ميقاتي” أن هذه المقررات ذات طابع استثنائي ريثما تتم إعادة النظر في موازنة 2022 التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرّها.

كما ألمح إلى عودة جلسات مجلس الوزراء قريباً، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الأدوية المحلية.

وتابع :”نذكّر الموظفين بوجب الحضور إلى الإدارات بنسبة 66 في المئة”، في الوقت الذي أعلن فيها أيضًا عن إقرار بدل نقل ٦٤ ألف عن كل يوم حضور ونصف راتب من الأول من الشهر المقبل.

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