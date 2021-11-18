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«إن عظمت ذنوبي كثرة فعفوك أعظم»..موت الفجأة يفجع المصريين على طالبة الطب ومعلم

«إن عظمت ذنوبي كثرة فعفوك أعظم»..موت الفجأة يفجع المصريين على طالبة الطب ومعلم
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تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالمنشورات الحزينة بعد رحيل مفاجئ لمعلم أنثاء شرح “الحصة الدراسية” أمام الطلاب، كما رحلت طالبة بكلية الطب عقب أداء امتحان الشفوي.

واشترك الملعم والطالبة في طريقة رحيلهما عن الدنيا بـ”موت الفجأة”، الأمر الذي أحدث حالة من الصدمة والحزن على كل من عرفهما.

كان يقف المدرس مؤديًا واجبه الوظيفي، وبينما شعر بغصه في قلبه توقف عن الكتابة على السبورة والشرح، وأخذ يمسك قلبه ويفتح أزرار القميص ليستطيع أخذ نفسه وفي لحظات سقط فجأة على الأرض لافظًا أنفاسه الأخيرة أمام طلابه.

حالة من الهلع والصدمة انتابت الطلاب الذين سارعوا بالإستغاثة بالمدرسين ومدير المدرسة لإنقاذ المعلم، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وطلبوا سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى، لكن قدر الله كان قد نفذ وأخبرهم رجال الإسعاف بأنه توفى.

طالبة الطب:

تركت طالبة الطبقبل رحيلها بساعات قليلة، منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت فيه :” يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة.. فقد علمت بأن عفوك أعظم”، وكأنها كانت تودع الجميع..

ورحلت الطالبة بكلية طب الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء الامتحان الشفهي في مادة الباطنة، واجتاحت صورها موقع التواصل الإجتماعي مصحوبة بنعيها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

فيما قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، أن الفتاة ماتت بسبب الحزن الشديد والقلب المنكسر.

وكتب “شعبان” عبر حسابه على “فيس بوك”: “قلب نيرمين طالبة 5 طب انكسر ولم يحتمل ضغط امتحان الشفوي عند واحد من غلاظ الأكباد، وفارقت الحياة، الزعل بيكسر القلب فعلا، وضغوط الحياة ممكن تكون قاتلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله في القاسية قلوبهم، رحم الله نيرمين»، موجها حديثه لطلاب كلية الطب: «يا شباب الطب بالراحة على أنفسكم، ريلاكس مفيش حاجة مستاهلة.. يا دكاترة الطب حنانيكم.. رفقا بأبنائكم”.

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