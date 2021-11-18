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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة قاموا بعرض حطب محلي على 9 مركبات

ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة قاموا بعرض حطب محلي على 9 مركبات
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تواصل- واس

تمكنت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل من ضبط (9) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (9) مركبات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 

 

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