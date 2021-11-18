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احذر.. 4 أفعال شائعة تجعل البكتريا تقاوم المضادات الحيوية في جسمك

احذر.. 4 أفعال شائعة تجعل البكتريا تقاوم المضادات الحيوية في جسمك
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت هيئة الغذاء والدواء، من ممارسات خاطئة يقع فيها كثيرون تؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتضر جسم الإنسان.

وحددت “الغذاء والدواء” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أربعة أسباب تجعل البكتيريا تطور من نفسها وتظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.

وقال الحساب الرسمي للغذاء والدواء: “المضادات الحيوية تستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، لكن بعض البكتيريا تطور من نفسها وتظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية”.

أما عن هذه الأسباب فجاءت كالآتي:

1- كثرة استخدام المضادات الحيوية.

2- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

3- استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

4- عدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.

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