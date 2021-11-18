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تويتر يصدم «سيف القذافي» بعد أول تغريدة له

تويتر يصدم «سيف القذافي» بعد أول تغريدة له
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تواصل- فريق التحرير: 

اتخذ موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قرارا مفاجئا ضد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بإغلاق حسابه، بعد ساعات قليلة من تدشينه ونشر أول تغريدة له، بعد ترشحه في الانتخابات الرئاسة الليبية.

وقد أطلق سيف الاسلام حسابا رسميا له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وطالب في أول تغريدة له الليبيين بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم حسب تعبيره، قبل أن يعمد الموقع الى إغلاقه.

وكان سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية قد دعا الأربعاء أول بيان رسمي له “كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالتوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل”.

وأكد أن البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، بحسب قوله.

واختتم بيانه قائلا :”آمل أن تكون استجابتكم واسعة وتفاعلكم إيجابيا وواعيا بمصلحة الوطن وحبكم له”.

 

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