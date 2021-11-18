بتداولات 4.8 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 123.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11710.45 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وهرفي للأغذية، واللجين، والمواساة، والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسابك للمغذيات الزراعية، وفيبكو، والسعودي الفرنسي، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و 3.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، والإنماء، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسابك، والإنماء، وصدر هي الأكثر نشاطا في القيمة.