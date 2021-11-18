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«الجوازات» تؤكد: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لمن يساعد أو يأوي المخالفين

«الجوازات» تؤكد: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لمن يساعد أو يأوي المخالفين
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تواصل- فريق التحرير:

أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، أن من يساعد أو يأوي المخالفين يعرض نفسه للسجن مدة 6 أشهر والغرامة المالية التي تقدر بـ100 ألف ريال.

وطالب المربع في اتصال مع قناة “الإخبارية”، الجميع بضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك عن طريق الرقم “911”.

 

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