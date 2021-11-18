«الجوازات» تؤكد: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لمن يساعد أو يأوي المخالفين

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أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، أن من يساعد أو يأوي المخالفين يعرض نفسه للسجن مدة 6 أشهر والغرامة المالية التي تقدر بـ100 ألف ريال.
وطالب المربع في اتصال مع قناة “الإخبارية”، الجميع بضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك عن طريق الرقم “911”.
فيديو | نائب مدير عام#الجوازاتاللواء صالح المربع لـ#نشرة_النهار:
أهيب بالجميع على ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم "911".. ومن يساعد أو يأوي المخالفين فإنه سيُعرض نفسه للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال#الإخباريةpic.twitter.com/LpGIT0w8Cf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)November 18, 2021