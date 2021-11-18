وزير خارجية لبنان يبحث في روسيا عن صور لانفجار مرفأ بيروت!

تواصل- وكالات:

قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب: إنه يعتزم خلال زيارته لروسيا السبت المقبل، مناقشة إمكانية تقديم موسكو صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.

وأكد الوزير أن موضوع صور الأقمار الصناعية جاء بناء على طلب الرئيس ميشال عون، وأنه بحثه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وبشأن إمكانية وساطة روسيا لتهدئة الأوضاع المتأزمة في لبنان أفاد – وفق “سبوتنيك” – أنه سيبحث الأمر مع المسئولين الروس مؤكدًا أنه لا يعرف إن كان هناك إمكانية لذلك أم لا.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.