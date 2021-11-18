«وزارة الحج» توضح شرطاً مهماً لإصدار التصاريح لمعتمري الخارج

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن الفئة العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الحج والعمرة، بحسب “عكاظ” أن أعمار القادمين من الخارج يجب أن تكون بين 18 و 50 عاماً.

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة باستخراج تأشيرة عمرة من خارج المملكة، فيمكن التواصل مع إحدى وكالات السفر الرسمية في موطن المستفيد المتعاقدة مع إحدى شركات العمرة بالمملكة.

وأوضحت أنه قبل السفر يجب استكمال جرعات اللقاح المعتمدة وتقديم شهادة إثبات رسمية للتمكن من إصدار التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.