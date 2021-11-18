الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«وزارة الحج» توضح شرطاً مهماً لإصدار التصاريح لمعتمري الخارج

«وزارة الحج» توضح شرطاً مهماً لإصدار التصاريح لمعتمري الخارج
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن الفئة العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الحج والعمرة، بحسب “عكاظ” أن أعمار القادمين من الخارج يجب أن تكون بين 18 و 50 عاماً.

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة باستخراج تأشيرة عمرة من خارج المملكة، فيمكن التواصل مع إحدى وكالات السفر الرسمية في موطن المستفيد المتعاقدة مع إحدى شركات العمرة بالمملكة.

وأوضحت أنه قبل السفر يجب استكمال جرعات اللقاح المعتمدة وتقديم شهادة إثبات رسمية للتمكن من إصدار التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

مواد ذات صلة

الحج والعمرة تطلق خدمة جديدة غير مسبوقة.. تعرف عليها

الحج والعمرة تطلق خدمة جديدة غير مسبوقة.. تعرف عليها

إتاحة خدمة جديدة عبر «توكلنا» للقادمين من الخارج إلى مكة والمدينة

إتاحة خدمة جديدة عبر «توكلنا» للقادمين من الخارج إلى مكة والمدينة

«شؤون الحرمين» تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

«شؤون الحرمين» تعتزم إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

«الحج»: إتاحة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر «اعتمرنا» و«توكلنا»

«الحج»: إتاحة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر «اعتمرنا» و«توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>