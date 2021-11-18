سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف الممارسات التخريبية لمليشيا حزب الله بالمنطقة

تواصل- فريق التحرير:

كشف سفير المملكة الأسبق في لبنان عبد العزيز خوجة، عن طرق ومحاولات حزب الله التخريبية في المنطقة.

وقال خوجة في مداخلة مع قناة “العربية”: إن حزب الله هو حصان طروادة وذراع إيران في المنقطة، مشيرًا إلى أن الحزب يستغل شعار المقاومة لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

وأوضح أن إيران تسعى للوصول إلى المياه الدافئة والبحر المتوسط منذ آلاف السنين، ومليشيا حزب الله أعطت إيران الفرصة لدخول المنطقة بكل ما يملك من إمكانات.

وأضاف خوجة أن أمين عام الحزب تعود على مهاجمة المملكة وانتقادها وإرسال المساعدات والأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتدريب قياداتها في جنوب لبنان، وإرسال من يتولى تدريبهم في اليمن حتى أصبحت إيران وكأنها على حدود المملكة الجنوبية.

وأكد خوجة أن الأسلحة تأتي للمليشيا من إيران وتقوم بتوزيعها وإرسالها للتخريب في أكثر من مكان، وذلك من أجل تحقيق أغراض إيران في المنطقة.

وأشار خوجة إلى أن المملكة لا يمكن أن تسمح بالتعامل مع حكومة بها عدو ظاهر لها يصف الحرب ضد المملكة في اليمن مع ميلشيا الحوثي الإرهابية بالحرب المقدسة حسب قوله محملا حزب الله مسؤولية الأزمة الأخيرة مع لبنان.