الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة الهندية لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة الهندية لأجل غير مسمى.. لهذا السبب
0

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات في العاصمة الهندية دلهي إغلاق جميع المدارس والكليات إلى أجل غير مسمى وسط ارتفاع مستويات التلوث في المدينة.

كما صدرت أوامر يوقف نشاط البناء حتى 21 نوفمبر الجاري، لكن الحكومة منحت استثناء من هذا القرار لمشروعات النقل والدفاع، وفقاً لـ”بي بي سي”.

وسمحت السلطات بتشغيل خمسة محطات طاقة فقط من إجمالي 11 محطة تعمل بالفحم في العاصمة الهندية.

ومنذ انطلاق مهرجان ديوالي تحاصر العاصمة دلهي موجة من “ضباب سام” أدت إلى تجاوز نسبة عوالق الهواء الملوثة الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت عدة مناطق في المدينة مستويات أكثر من 400 أول أمس، وهي المستويات التي صنفت بأنها “خطيرة”.

مواد ذات صلة

شاب يسرق صندوق التبرعات من معبد هندوسي بعد أداء طقوسه (فيديو)

شاب يسرق صندوق التبرعات من معبد هندوسي بعد أداء طقوسه (فيديو)

عشرات النساء يحطمن متجراً للخمور بالهند.. لن تتخيل السبب

عشرات النساء يحطمن متجراً للخمور بالهند.. لن تتخيل السبب

يُسبب تشوهات الأجنة.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «زيكا» في الهند

يُسبب تشوهات الأجنة.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «زيكا» في الهند

فيضانات عارمة تشل الحياة في عاصمة الهند الصناعية

فيضانات عارمة تشل الحياة في عاصمة الهند الصناعية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>