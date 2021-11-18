إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة الهندية لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات في العاصمة الهندية دلهي إغلاق جميع المدارس والكليات إلى أجل غير مسمى وسط ارتفاع مستويات التلوث في المدينة.

كما صدرت أوامر يوقف نشاط البناء حتى 21 نوفمبر الجاري، لكن الحكومة منحت استثناء من هذا القرار لمشروعات النقل والدفاع، وفقاً لـ”بي بي سي”.

وسمحت السلطات بتشغيل خمسة محطات طاقة فقط من إجمالي 11 محطة تعمل بالفحم في العاصمة الهندية.

ومنذ انطلاق مهرجان ديوالي تحاصر العاصمة دلهي موجة من “ضباب سام” أدت إلى تجاوز نسبة عوالق الهواء الملوثة الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت عدة مناطق في المدينة مستويات أكثر من 400 أول أمس، وهي المستويات التي صنفت بأنها “خطيرة”.