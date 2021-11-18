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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب نائب أول – طب الأسرة والمجتمع (العدد 8 وظائف).

2- المدير الإقليمي لمكافحة العدوى.

3- نائب أول/ طب و جراحة – البورد في تخصص زراعة الأعضاء.

4- محاضر (فيزياء).

5- طبيب نائب أمراض سريرية.

6- طبيب استشاري باطنية.

7- طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.

8- أخصائي – مركز زراعة الأعضاء.

9- طبيب نائب – المسالك البولية.

10- طبيب نائب – طوارئ (وظيفتان).

أماكن العمل:

– (الطائف، الرياض، الظهران، نجران، الخرج).

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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