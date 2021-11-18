الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- طبيب نائب أول – طب الأسرة والمجتمع (العدد 8 وظائف).
2- المدير الإقليمي لمكافحة العدوى.
3- نائب أول/ طب و جراحة – البورد في تخصص زراعة الأعضاء.
4- محاضر (فيزياء).
5- طبيب نائب أمراض سريرية.
6- طبيب استشاري باطنية.
7- طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.
8- أخصائي – مركز زراعة الأعضاء.
9- طبيب نائب – المسالك البولية.
10- طبيب نائب – طوارئ (وظيفتان).
أماكن العمل:
– (الطائف، الرياض، الظهران، نجران، الخرج).
موعد التقديم:
– التقديم يبدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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