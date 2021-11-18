«ديوان المظالم» يُخفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوماً

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أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيرًا إلى أن متوسط مدة الفصل وصل في عموم محاكم الديوان إلى 198 يوما مقارنة بـ427 يوما في سنة الأساس، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح اليوسف أثناء محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، بعنوان “ديوان المظالم سيرة وعطاء” أهمية التحول القضائي التقني، وذلك بعد إطلاق منصة رقمية يتم العمل فيها في الدعوى منذ تقديمها إلى أرشفتها بشكل إلكتروني ورقمي بالكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.