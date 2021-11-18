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دراسة حديثة تكشف عن طريقة مبتكرة لتصفية الهواء من فيروس «كورونا»

دراسة حديثة تكشف عن طريقة مبتكرة لتصفية الهواء من فيروس «كورونا»
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون بجامعة “كامبريدج” ومستشفى “أدينبروك” البريطانية، عن طريقة جديدة لتصفية جزيئات فيروس كورونا من الهواء.

وأكد الباحثون وفق شبكة “sky news” البريطانية أن مرشحات الهواء يمكنها إزالة جميع آثار فيروس كورونا المحمولة جواً، مما يسهل إمكانية وضع معايير لهواء أنظف لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا داخل المباني.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة “Clinical Infection Diseases” فإنه تم اقتراح أجهزة تنقية الهواء المحمولة وأجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية كطريقة فعالة لمنع انتقال المرض من المريض إلى الأطباء وفريق التمريض في أجنحة عزل حالات كورونا.

الموقع البريطاني نقل عن الدكتور فيلاس نافابورلار، استشاري طب العناية المركزة والذي قاد الدراسة، قوله: إن الحد من انتقال الفيروس عبر الهواء مهم للغاية لسلامة المرضى والموظفين على حد سواء لاقتًا إلى أن معدات الحماية الشخصية الفعالة أحدثت فرقًا كبيرًا، وأن الأطباء والعلماء قاموا وبشكل حاسم بتطوير تقنية قوية جديدة لتقييم جودة الهواء.

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