خام برنت يهبط لـ79.69 دولاراً للبرميل.. وأمريكا تدعو للسحب من الاحتياطي

تواصل- وكالات:

شهدت أسعار النفط ضغوطا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، وذلك بعد هبوطها الليلة الماضية نتيجة طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الاستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار.

وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية حسب “رويترز” لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة الليلة الماضية.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت، لتسجل 59 سنتا إلى 79.69 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر.

وكالة الطاقة الدولية و”أوبك” أعلنت في الأسابيع الماضية إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة.