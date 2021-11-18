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مصر.. امرأة تخطف طفلاً وتنسبه لزوجها لسبب غريب!

مصر.. امرأة تخطف طفلاً وتنسبه لزوجها لسبب غريب!
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت امرأة في مصر تحمل جنسية دولة أجنبية، على اختطاف رضيع وادعاء إنجابها له من زوجها، بغرض إقناعه بعدم الانفصال عنها.

ووفقاً لـ “سكاي نيوز” ، فقد بدأت القصة ببلاغ إلى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة جنوبي القاهرة من ربة منزل، وزوجها سائق “توك توك” باختطاف نجلهما الرضيع.

وأضافت الزوجة أنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها.

وعقب ذلك تواصلت معها إحدى النساء، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وأنه يجب إنشاء ملف لها، ثم بعد ولادتها بأسبوعين حضرت تلك المرأة لمنزلها واستلمت منها أوراق الولادة، وأخذتها لأحد المكاتب لتصوير باقي الأوراق، وغافلتها وهربت بالطفل.

وتوصلت الجهات الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص هم ربة منزل وشقيقتها (تحملان جنسية دولة أجنبية)، وجارة الضحية، وزوج الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم وبرفقتهم الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا وقالوا إن الأولى على خلاف مع زوجها، مما أدى لانفصالهما دون طلاق، إلا أنها رغبت في العودة إليه فقررت الادعاء بإنجابها طفل منه”.

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