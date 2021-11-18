وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

تواصل- وكالات:

أكد نادي الأسير الفلسطييي، اليوم، وفاة الأسير سامي عابد العمور من مدينة دير البلح بقطاع غزة، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”: إن العمور توفي صباح اليوم في مستشفى سوروكا، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى لإجراء عملية قلب مفتوح.

وأوضح النادي أن الأسير الفلسطيني كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، ونتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الصهيوني بدأت حالته الصحية قبل أشهر بالتدهور.

وأضاف أن العمور معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 19 عاما على خلفية قيامه بعمليات مقاومة ضد الاحتلال.