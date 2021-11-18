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أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون

أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون
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نشر موقع “تايمز أوف إنديا” قائمة المشروبات الأفضل لمن يحاولون إنقاص أوزانهم، لافتُا إلى أن تناول مشروب مغذ ومنخفض السعرات الحرارية مع وجبة الصباح يمكن أن يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية حرق الدهون.

وتشمل قائمة المشروبات وفقاً لـ”العربية.نت” ما يلي:

1- القهوة

ينبغي تناول القهوة بدون إضافة سكر أو حليب، لأنهما يؤديان إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن تدمر خطة النظام الغذائي اليومي.

وينصح الخبراء بأن يتم تقليل تناول القهوة يوميًا إلى فنجانين، لتجنب المعاناة من الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكافيين مثل الأرق والجفاف والانتفاخ.

2- الشاي الأخضر

يساعد في تسريع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من الأداء عند ممارسة الرياضة.

3- منقوع الماء

يمكن إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح والخيار إلى الماء ونقعها لفترة قبل شربها في الصباح.

4- عصير خضراوات أو فواكه

تعزز العصائر منخفضة السعرات الحرارية عملية التمثيل الغذائي

5- عصير السموزي

العصير المخفوق المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات يساعد في الحصول على العناصر الغذائية الصحية اللازمة وكذلك فقدان الوزن بشكل صحي

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